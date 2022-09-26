Берлускони избрали в Сенат

Бывший премьер-министр Италии, бессменный лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони избран в Сенат.

Бывший премьер-министр Италии, бессменный лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони избран в Сенат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют окончательные данные, опубликованные в понедельник МВД Италии.

85-летний политик победил в одномандатном избирательном округе Монца (область Ломбардия), набрав большинство голосов. Не исключено, что он станет председателем Сената. Этот пост является вторым после президентского в иерархии власти.

Берлускони был исключен из Сената в 2013 году после окончательного подтверждения в судебных инстанциях приговора по делу о мошенничестве. Этот приговор не давал ему возможности на протяжении нескольких лет занимать руководящие посты и баллотироваться на выборах. В 2019 году экс-премьер стал депутатом Европарламента, который теперь покинет.

29 сентября Берлускони исполнится 86 лет.

05.12

Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони лидирует в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют предварительные данные МВД.

Берлускони баллотировался в верхнюю палату парламента в Монце - городе в северной области Ломбардия, он владеет одноименным футбольным клубом.

Согласно подсчету почти десятой части бюллетеней из округа, Берлускони набирает 48% голосов, почти на 20% опережая ближайшего преследователя.