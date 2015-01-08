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    ​Датская газета "Berlingske" перепечатала карикатуры "Charlie Hebdo"

    Иллюстрации выложены не в знак поддержки или протеста против нападения на журналистов

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Датская газета "Berlingske" перепечатала карикатуры сатирического журнала "Charlie Hebdo", на которое 7 января было произведено вооруженное нападение.

    Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press со ссылкой на заявление главного редактора датского издания Лисбет Кнудсен.

    По словам Кнудсен, иллюстрации выложены не в знак поддержки или протеста против нападения на журналистов, а выступают "документацией" — благодаря карикатурам можно увидеть, как выглядел журнал.

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