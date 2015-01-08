​Датская газета "Berlingske" перепечатала карикатуры "Charlie Hebdo"

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Датская газета "Berlingske" перепечатала карикатуры сатирического журнала "Charlie Hebdo", на которое 7 января было произведено вооруженное нападение.

Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press со ссылкой на заявление главного редактора датского издания Лисбет Кнудсен.

По словам Кнудсен, иллюстрации выложены не в знак поддержки или протеста против нападения на журналистов, а выступают "документацией" — благодаря карикатурам можно увидеть, как выглядел журнал.