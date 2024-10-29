Германия выразила протест и отозвала посла из Тегерана из-за казни своего гражданина

Власти Германии выразили протест Тегерану в связи с казнью Джамшида Шармахда, у которого были гражданства и Ирана, и ФРГ. Посол ФРГ отозван в Берлин.

МИД Германии вызвал временного поверенного в делах Ирана, а также отозвал посла в Тегеране для проведения консультаций.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

Таким образом власти Германии выразили протест Тегерану в связи с казнью гражданина ФРГ Джамшида Шармахда.

"Поверенный в делах Ирана в Берлине был вызван в германский МИД, где ему выразили решительный протест в связи с действиями Тегерана", - говорится в сообщении МИД Германии.

Посол Германии в Иране Маркус Потцель также высказал резкую позицию Берлина в МИД Исламской Республики. После этого стало известно, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок отозвала Потцеля для консультаций.

Джамшид Шармахд, имевший двойное гражданство - Ирана и Германии, был казнен накануне. Суд Ирана признал его виновным в террористической деятельности, сотрудничестве с ЦРУ, ФБР и "Моссадом", а также в причастности к иранской монархической организации.