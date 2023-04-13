Берлин разрешит Варшаве передачу Киеву МиГ-29

Власти Германии планируют разрешить Польше передачу МиГ-29 Украине истребителей МиГ-29.

Власти Германии планируют разрешить Польше передачу МиГ-29 Украине истребителей МиГ-29.

Как передает Report, об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

Речь идет о пяти МиГ-29 из старых запасов ГДР, которые Германия когда-то передала Польше. Отмечается, что Федеральное правительство не видит принципиальной проблемы в этой поставке, так как это лишь пополнит парк самолетов в Украине.

В 2002 году Германия продала Польше 23 истребителя МиГ-29, которые бундесверу достались от армии ГДР.