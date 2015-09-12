 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Берлин предостерегает Москву от вмешательства в сирийский конфликт

    Штайнмайер: Разрешить этот кризис можно только благодаря совместным усилиями мирового сообщества

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете медиагруппы Funke посоветовал Москве отказаться от вмешательства в сирийский конфликт, сообщает Report со ссылкой на РБК.

    Он подчеркнул, что разрешить этот кризис можно только благодаря совместным усилиями мирового сообщества.

    "Я надеюсь, что Москва откажется от этого вмешательства. В настоящий момент нельзя создавать ситуацию, которая может помешать совместным действиям мирового сообщества", - подчеркнул политик (цитата по Die Zeit).

    По словам министр, вмешательство отдельных стран в дела Сирии "по своему усмотрению" недопустимо. Штайнмайер подчеркнул, что изменить ситуацию в стране, которая охвачена гражданской войной, могут лишь общие усилия государств.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi