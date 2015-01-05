Берлин не уверен в целесообразности встречи по Украине в Астане

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Берлин пока не заявляет о своем участии в переговорах 15 января по вопросам урегулирования ситуации на Украине. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отмечает Рейтер.

"Я пока не могу сообщить, когда состоится и состоится ли подобная встреча в "нормандском формате", - сказал в понедельник, 5 января, пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Подобная встреча будет иметь смысл лишь в том случае, если может быть достигнут реальный прогресс", - пояснил он.

Прогрессом, по его словам, будет являться прежде всего полная реализация минских договоренностей, длительное прекращение огня, соглашение о демаркационной линии и вывод тяжелых вооружений из зоны конфликта.