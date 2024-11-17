Берлин одобрил в 2024 году экспорт оружия почти на €11 млрд

Правительство ФРГ за период с января по 15 октября 2024 года уже выдало разрешений на экспорт оружия на сумму 10,9 млрд евро.

Правительство ФРГ за период с января по 15 октября 2024 года уже выдало разрешений на экспорт оружия на сумму 10,9 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на сообщение Минэкономики Германии.

Отмечается, что в 2023 году власти ФРГ одобрили поставки оружия на рекордные 12,2 млрд евро. Примерно две трети разрешенного экспорта приходится на боевое оружие (7,2 млрд евро).

По данным агентства, рост экспорта связан в первую очередь с поставками вооружений Киеву. Только за первое полугодие немецкие власти одобрили экспорт военной продукции в Украину на сумму 4,9 млрд евро.

В то же время в коалиционном соглашении 2021 года Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия договорились сократить экспорт оружия.

"Изжившее себя правительство "Светофора" (правящая коалиция - ред.) ничего не добивается, кроме как все новых рекордов при поставках оружия", - отметила депутат Бундестага (парламента) Севим Дагделен (группа "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость"), назвав кабмин "пособником оборонной промышленности".