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    Берлин и Париж хотят создать систему приема мигрантов в ЕС

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Германия и Франция до конца июня хотят достичь значительного прогресса в формировании общеевропейской миграционной системы.

    Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    "Мы хотим до конца июня достичь максимального прогресса, значительного прогресса в общей миграционной системе. Это один из самых крупных вызовов, который должен быть преодолен", - сказала канцлер.

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