Берлин и Париж хотят создать систему приема мигрантов в ЕС

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Германия и Франция до конца июня хотят достичь значительного прогресса в формировании общеевропейской миграционной системы.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы хотим до конца июня достичь максимального прогресса, значительного прогресса в общей миграционной системе. Это один из самых крупных вызовов, который должен быть преодолен", - сказала канцлер.