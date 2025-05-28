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Берлин и Киев подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия в Украине

Берлин и Киев подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия в Украине Министр обороны Германии Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия в Украине.
Другие страны
28 мая 2025 г. 18:48
Берлин и Киев подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия в Украине.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны ФРГ.

"Министр обороны Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия в Украине. Кроме того, был заключен контракт между Украиной и германской оборонной промышленностью", - говорится в сообщении.

Данное соглашение, как пояснили в ведомстве, "также основано на обязательстве Германии напрямую инвестировать в украинское производство вооружений".

"Значительное количество систем вооружения большой дальности должно быть произведено в 2025 году", - указали в министерстве.

Системы вооружения, как пояснили в Минобороны ФРГ, "быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил - первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель". "Германия также продолжит поставлять боеприпасы", - подчеркнули в ведомстве.

Помимо поставок артиллерийских боеприпасов, уже обещанных на 2025 год, планируется поставка дополнительных комплектов боеприпасов для различных систем вооружения, в том числе для систем ПВО, добавили в оборонном ведомстве.

"Кроме того, Германия поставит Украине дополнительные системы наземного вооружения и стрелковое оружие", - констатировали в министерстве.

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