Берлин анонсировал встречу Шольца с генсеком НАТО по Украине

Неформальная встреча канцлера Германии Олафа Шольца и глав ряда других стран с генсеком НАТО Марком Рютте по теме Украины запланирована на вечер среды в Брюсселе.

Неформальная встреча канцлера Германии Олафа Шольца и глав ряда других стран с генсеком НАТО Марком Рютте по теме Украины запланирована на вечер среды в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Несколько стран ЕС встречаются сегодня в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом Украины Зеленским (Владимир - ред.). Также сегодня по приглашению генерального секретаря НАТО состоится неформальная встреча нескольких стран НАТО, в которой примет участие федеральный канцлер Шольц", - заявил он.