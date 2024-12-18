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Берлин анонсировал встречу Шольца с генсеком НАТО по Украине

Берлин анонсировал встречу Шольца с генсеком НАТО по Украине Неформальная встреча канцлера Германии Олафа Шольца и глав ряда других стран с генсеком НАТО Марком Рютте по теме Украины запланирована на вечер среды в Брюсселе.
Другие страны
18 декабря 2024 г. 17:43
Берлин анонсировал встречу Шольца с генсеком НАТО по Украине

Неформальная встреча канцлера Германии Олафа Шольца и глав ряда других стран с генсеком НАТО Марком Рютте по теме Украины запланирована на вечер среды в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Несколько стран ЕС встречаются сегодня в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом Украины Зеленским (Владимир - ред.). Также сегодня по приглашению генерального секретаря НАТО состоится неформальная встреча нескольких стран НАТО, в которой примет участие федеральный канцлер Шольц", - заявил он.

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