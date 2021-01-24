Береговой охране Китая разрешили стрелять по иностранным судам

Власти Китая приняли закон, разрешающий береговой охране открывать огонь по иностранным судам в случае необходимости.

Власти Китая приняли закон, разрешающий береговой охране открывать огонь по иностранным судам в случае необходимости.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Закон дает береговой охране Китая право использовать «все необходимые средства» для предотвращения угроз со стороны иностранных судов, указано в сообщении. В тексте нормативного акта также оговариваются обстоятельства для использования различных видов оружия.

Кроме того, закон позволяет сотрудникам береговой охраны сносить конструкции других стран, построенные на рифах, на которые претендует Китай, а также подниматься на борт и инспектировать иностранные суда, находящиеся в водах, на которые претендует Китай.