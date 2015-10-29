​Береговая служба Италии спасла 1000 мигрантов

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В среду утром итальянская береговая охрана спасла тысячи беженцев у берегов Ливии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, судно перевозившее мигрантов перевернулось так и не выплыв за территориальные воды арабского государства.

Мигранты планировали пересечь Средиземное море, но в связи с ухудшением погодных условий, судно перевернулось. Береговая охрана Италии, которая патрулировала у берегов своего государства, пришла на помощь пострадавшим и спасла их от гибели.

На суднах из Африки в Европу, через Италию прибыло 140 тыс. беженцев. Всего морским путем в Европу прибыло 700 тыс. человек, большая часть которых прибыла через Грецию.

В операции по спасению принимали участие также военные корабли Великобритании, Ирландии, Словении и Германии. Они ведут совместное патрулирование южных границ ЕС.