Береговая охрана Японии: КНДР осуществила запуск баллистической ракеты

КНДР совершила в воскресенье запуск, предположительно, баллистической ракеты.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила береговая охрана Японии.
Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями.
16 марта КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты, эти испытания стали восьмыми с начала года. Запуск был осуществлен перед стартом первого за 12 лет визита президента Южной Кореи в Японию, где одной из тем переговоров стала ракетно-ядерная программа Пхеньяна.