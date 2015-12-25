Береговая охрана Турции задержала судно с 200 мигрантами из Сирии

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Береговая охрана Турции задержала в Эгейском море судно с 200 мигрантами из Сирии, которых перевозил турецкий капитан, сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet.

Судно, направлявшееся к греческому острову Родос, перевозило группу беженцев, в основном женщин и детей. "За проезд с них взяли по 4 тысячи долларов с человека", - говорится в сообщении издания. Судно было задержано в районе портового города Мармарис. Капитан судна был арестован, он отрицает обвинения в незаконной транспортировке людей в Грецию.

Мигрантов перевезли на берег, где их направили на медицинское обследование и предоставили еду. Затем на автобусе они будут направлены в лагерь для беженцев в городе Хатай на юге Турции, отмечает издание.