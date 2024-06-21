Береговая охрана Тайваня пресекла контрабанду тонны кетамина

Тайваньская береговая охрана в ходе спецоперации пресекла контрабанду около тонны кетамина.

Тайваньская береговая охрана в ходе спецоперации пресекла контрабанду около тонны кетамина.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня, стоимость этой партии на черном рынке могла достигать 1,5 млрд новых тайваньских долларов ($46,34 млн).

Правоохранительные органы получили информацию о том, что передача крупной партии наркотиков состоится возле архипелага Пэнху. В ходе спецоперации был обнаружен подозрительный рыболовный траулер - во время его досмотра на корабле было найдено 946,7 кг кетамина, что составляет около 3,15 млн доз. Для защиты от морской воды наркотики были упакованы в герметичные пакеты, на которых было написано, что внутри находится китайский чай тегуаньинь (сорт полуферментированного улуна).

Капитану корабля по фамилии Чэнь и члену экипажа с фамилией У будут предъявлены обвинения о контрабанде наркотиков. Им грозит наказание от семи лет лишения свободы и штраф до 10 млн новых тайваньских долларов (около $312,5 тыс.).