Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа "Титан" и человеческие останки

Специалисты Береговой охраны США обнаружили оставшиеся обломки затонувшего в Атлантике батискафа "Титан" и, предположительно, человеческие останки.

Специалисты Береговой охраны США обнаружили оставшиеся обломки затонувшего в Атлантике батискафа "Титан" и, предположительно, человеческие останки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Инженеры по вопросам безопасности из Морской комиссии по расследованиям происшествий в составе Береговой охраны США обнаружили и переместили оставшиеся обломки "Титана" и улики со дна северной части Атлантического океана", - говорится в сообщении.

Береговая охрана отметила, что специалисты отправили улики в порт "для катологизации и анализа". "Также из-под обломков "Титана" были аккуратно извлечены предполагаемые человеческие останки и отправлены американским медикам для проведения анализа", - указано в заявлении.

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом "Титан", предназначенным для доставки туристов к месту гибели лайнера "Титаник". Через три дня северо-восточное подразделение Береговой охраны США проинформировало об обнаружении обломков рядом с "Титаником". Вскоре ведомство подтвердило, что это части пропавшего батискафа. Проведенный анализ показал, что все пассажиры глубоководного аппарата погибли.