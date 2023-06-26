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Береговая охрана США начала расследование катастрофы батискафа "Титан"

Береговая охрана США начала расследование катастрофы батискафа "Титан" Береговая охрана США приступила к расследованию обстоятельств катастрофы батискафа "Титан" в Атлантическом океане.
Другие страны
26 июня 2023 г. 04:08
Береговая охрана США начала расследование катастрофы батискафа Титан

Береговая охрана США приступила к расследованию обстоятельств катастрофы батискафа "Титан" в Атлантическом океане.

Как передает Report, об этом заявил контр-адмирал Береговой охраны Джон Могер на пресс-конференции.

По его словам, обнаружение обломков батискафа официально положило конец поисково-спасательной операции.

"Береговая охрана организовала комиссию по расследованию пропажи батискафа с пятью людьми на борту", - отметил Могер, подчеркнув, что руководить расследованием будет капитан Береговой охраны Джейсон Ньюбауэр.

Глава комиссии, в свою очередь, подчеркнул, что в настоящее время расследование находится на стадии сбора свидетельств, который Береговая охрана США осуществляет совместно с канадскими коллегами. По завершении этого этапа планируется опросить свидетелей. По словам Ньюбауэра, основная цель расследования - "установить причины, приведшие к этой катастрофе и гибели пяти человек".

При этом Береговая охрана может рекомендовать властям США выдвинуть в случае необходимости гражданские или уголовные обвинения.

Напомним, что компания OceanGate Expeditions 19 июня потеряла связь с аппаратом "Титан", предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника". На борту батискафа находились пять человек - президент и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежала компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, проживавший в Великобритании, и его сын - студент университета Стратклайда в Глазго Сулейман.

Вечером 22 июня были найдены обломки батискафа, береговая охрана США подтвердила гибель экипажа.

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