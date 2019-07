Береговая охрана США конфисковала 7 тонн кокаина у побережья Южной Америки - ВИДЕО

Береговая охрана США конфисковала 7 тонн кокаина стоимостью 232 млн. долларов в Тихом океане у побережья Южной Америки

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, видеозапись операции, которая была проведена 18 июня, опубликована Twitter этой службы.

На кадрах видно, как катер с сотрудниками Береговой охраны приблизился к судну, внешне напоминающему небольшую подводную лодку. Затем один из них запрыгнул на эту полусубмарину и попытался открыть люк, несколько раз ударил по нему кулаком. Спустя несколько секунд люк открыли изнутри, и показался наркокурьер с поднятыми руками. Он и четверо его подельников были задержаны.

Преступники с недавних пор стали использовать специально сконструированные суда, корпус которых практически весь скрывается под водой, что затрудняет их обнаружение с патрульных кораблей и самолетов. Такие полусубмарины, способные перевозить до 10 тонн наркотиков, неоднократно были замечены у берегов Южной Америки и Северной Калифорнии.

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I