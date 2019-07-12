Береговая охрана США конфисковала 7 тонн кокаина у побережья Южной Америки - ВИДЕО

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Береговая охрана США конфисковала 7 тонн кокаина стоимостью 232 млн. долларов в Тихом океане у побережья Южной Америки

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, видеозапись операции, которая была проведена 18 июня, опубликована Twitter этой службы.

На кадрах видно, как катер с сотрудниками Береговой охраны приблизился к судну, внешне напоминающему небольшую подводную лодку. Затем один из них запрыгнул на эту полусубмарину и попытался открыть люк, несколько раз ударил по нему кулаком. Спустя несколько секунд люк открыли изнутри, и показался наркокурьер с поднятыми руками. Он и четверо его подельников были задержаны.

Преступники с недавних пор стали использовать специально сконструированные суда, корпус которых практически весь скрывается под водой, что затрудняет их обнаружение с патрульных кораблей и самолетов. Такие полусубмарины, способные перевозить до 10 тонн наркотиков, неоднократно были замечены у берегов Южной Америки и Северной Калифорнии.