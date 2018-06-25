Береговая охрана спасла более 450 мигрантов у западного побережья Ливии

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Ливийская береговая охрана в воскресенье в ходе двух операций у западного побережья страны спасла 458 мигрантов, пытавшихся по Средиземному морю перебраться в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на официального представителя ливийских ВМС бригадного генерала Айюба Касема в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, сотрудники береговой охраны спасли 361 мигранта на двух резиновых лодках в 53 км от побережья города Эль-Хомс, примерно в 120 км к востоку от ливийской столицы Триполи. Во время второй операции были спасены 97 мигрантов у побережья города Злитан. Спасенных отправили на военно-морскую базу в Триполи, а затем перевели в центр приема мигрантов в столице. Среди мигрантов находились 70 детей, уточняет "Синьхуа".