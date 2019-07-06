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Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов

Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов

Отряды береговой охраны при ВМС Марокко за сутки спасли около 330 нелегальных мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает марокканский портал Tanja24 со ссылкой на военный источник.

По данным портала, мигранты пытались на лодках пересечь Гибралтарский пролив в ночь с четверга на пятницу. Большинство мигрантов являются выходцами из стран Южной Сахары, среди них есть женщины и дети. 

Их благополучно доставили в марокканские порты Надор и Ксар Эс-Сегир и предоставили помощь.

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