Береговая охрана Ливии перехватила мигрантов

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Береговая охрана Ливии перехватила возле прибрежного города Сабрата порядка 850 мигрантов из африканских стран, которые отправились в Европу морским путем.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Агентство Рейтер.

Среди мигрантов 69 женщин, в том числе 11 беременных, а также 11 детей. Мигранты находились в надувных резиновых лодках.

По данным Международной организации по миграции на конец апреля, количество мигрантов и беженцев, прибывших в Европу морским путем, с начала года превысило 180 тыс. человек, по пути погибли или пропали без вести 1 232 человека.