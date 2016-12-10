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    Береговая охрана Италии спасла 66 человек в Эгейском море

    Спасенные в греческих водах мигранты оказались сирийцами

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Береговая охрана Италии спасла 34 мужчин, 14 женщин и 18 детей, которые путешествовали на резиновой лодке в Эгейском море.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, спасенные в греческих водах мигранты оказались сирийцами и они направлены на остров Хиос.

    Количество мигрантов, прибывающих на греческие острова, резко уменьшилось после того как ЕС и Турции заключили соглашение по сдерживанию миграции и возвращение мигрантов обратно в турцию.

    В ноябре в Грецию прибыли меньше 2 тысяч мигрантов. Всего же в этом году Греция приняла более 173 тысячи человек, большинство из которых прибыли с января по март.

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