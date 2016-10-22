Береговая охрана Италии сообщила о спасении около тысячи мигрантов

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Береговая охрана Италии сообщила о спасении в субботу более одной тысячи мигрантов, которые терпели бедствие в Средиземном море при попытке добраться из Африки к берегам Европы.
Как передает Report, об этом сообщает агентство РИА Новости.
Людей спасали как итальянские спасатели из береговой охраны, так и представители организации Врачи без границ (MSF). В частности в MSF заявили, что спасли 120 человек. При этом стало известно о десяти пропавших без вести с тонувшей резиновой лодки.
Позднее спасатели нашли девять тел мигрантов, которые были переправлены на норвежское спасательное судно, действующее в рамках Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex.
Всего в ходе нескольких поисково-спасательных рейдов, проведенных за минувшие сутки при координации римского оперативного центра береговой охраны, были спасены около 1000 беженцев, отметили представители береговой охраны, отметив, что число спасенных за сегодня может увеличиться.
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