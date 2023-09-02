Береговая охрана Греции спасла более 60 нелегальных мигрантов в Эгейском море

Береговая охрана Греции спасла 61 нелегального мигранта, находившегося на паруснике у острова Серифос в Эгейском море.

Береговая охрана Греции спасла 61 нелегального мигранта, находившегося на паруснике у острова Серифос в Эгейском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Афинско-Македонское агентство новостей.

Администрация порта острова получила сигнал о том, что у парусника с мигрантами возникли технические проблемы в 9 морских милях к югу от Серифоса. На место происшествия прибыли катера береговой охраны, находившийся неподалеку танкер, также в этот район вылетел патрульный самолет. Все нелегальные мигранты были благополучно пересажены с парусника на катер береговой охраны и доставлены в порт Лаврио, откуда их должны перевести в центр приема нелегалов и беженцев в городке Малакаса.

Полиция арестовала двух человек, которые, предположительно, являются перевозчиками нелегальных мигрантов.