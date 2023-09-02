О нас

Береговая охрана Греции спасла более 60 нелегальных мигрантов в Эгейском море

Береговая охрана Греции спасла более 60 нелегальных мигрантов в Эгейском море Береговая охрана Греции спасла 61 нелегального мигранта, находившегося на паруснике у острова Серифос в Эгейском море.
Другие страны
2 сентября 2023 г. 15:49
Береговая охрана Греции спасла более 60 нелегальных мигрантов в Эгейском море

Береговая охрана Греции спасла 61 нелегального мигранта, находившегося на паруснике у острова Серифос в Эгейском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Афинско-Македонское агентство новостей.

Администрация порта острова получила сигнал о том, что у парусника с мигрантами возникли технические проблемы в 9 морских милях к югу от Серифоса. На место происшествия прибыли катера береговой охраны, находившийся неподалеку танкер, также в этот район вылетел патрульный самолет. Все нелегальные мигранты были благополучно пересажены с парусника на катер береговой охраны и доставлены в порт Лаврио, откуда их должны перевести в центр приема нелегалов и беженцев в городке Малакаса.

Полиция арестовала двух человек, которые, предположительно, являются перевозчиками нелегальных мигрантов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Парламент Италии обсудит выход из инициативы Один пояс - один путь
Парламент Италии обсудит выход из инициативы "Один пояс - один путь"
2 сентября 2023 г. 15:37
В Ираке в результате ДТП погибли 14 граждан Ирана
В Ираке в результате ДТП погибли 14 граждан Ирана
2 сентября 2023 г. 14:50
Япония выделит 136 млн долларов несущим убытки из-за сброса воды с АЭС рыбакам
Япония выделит 136 млн долларов несущим убытки из-за сброса воды с АЭС рыбакам
2 сентября 2023 г. 13:57
Китай и Таиланд начнут военные учения в Сиамском заливе
Китай и Таиланд начнут военные учения в Сиамском заливе
2 сентября 2023 г. 13:35
Индия успешно вывела на орбиту Земли станцию по изучению Солнца
Индия успешно вывела на орбиту Земли станцию по изучению Солнца
2 сентября 2023 г. 13:25
В ЮАР ликвидировали банду налетчиков на инкассаторов
В ЮАР ликвидировали банду налетчиков на инкассаторов
2 сентября 2023 г. 13:15
В Сирии более 15 военных погибли в столкновении с боевиками
В Сирии более 15 военных погибли в столкновении с боевиками
2 сентября 2023 г. 13:10
Руководитель Офиса президента Украины провел разговор с советником президента США
Руководитель Офиса президента Украины провел разговор с советником президента США
2 сентября 2023 г. 13:00
Канада приостановила переговоры о торговом соглашении с Индией
Канада приостановила переговоры о торговом соглашении с Индией
2 сентября 2023 г. 11:29
В Дели установят памятник Абу Райхану Беруни
В Дели установят памятник Абу Райхану Беруни
2 сентября 2023 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi