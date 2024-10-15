Береговая охрана Греции спасла 78 мигрантов у острова Схиза

Береговая охрана Греции провела операцию по спасению 78 нелегальных мигрантов у острова Схиза в Ионическом море.

Береговая охрана Греции провела операцию по спасению 78 нелегальных мигрантов у острова Схиза в Ионическом море.

Как передает Report , об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По его сведениям, администрация порта города Пилос на юго-западе полуострова Пелопоннес получило информацию о том, что парусное судно с иностранцами на борту терпит бедствие в море на расстоянии 32,6 морской мили к юго-западу от Схизы. В ходе спасательной операции, проводившейся Единым координационным центром Береговой охраны Греции, данные о паруснике были переданы на проходивший в этом районе танкер под мальтийским флагом Hira V, который обнаружил судно и поднял на борт 78 мигрантов (39 мужчин, 10 женщин и 29 несовершеннолетних). После этого танкер в сопровождении патрульного катера Береговой охраны вошел в Наваринскую бухту, и с него катерами мигранты были доставлены в порт Пилоса. Администрация этого порта проводит предварительное расследование обстоятельств инцидента.