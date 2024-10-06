Береговая охрана Греции обнаружила 112 нелегалов на островах Крит и Гавдос

Береговая охрана Греции задержала 112 нелегальных мигрантов, высадившихся на островах Крит и Гавдос в Эгейском море.

Береговая охрана Греции задержала 112 нелегальных мигрантов, высадившихся на островах Крит и Гавдос в Эгейском море.

Как передает Report , об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По его сведениям, администрация порта Калон-Лименон на Крите получила информацию о наличии большого количества иностранцев на пляже Трахулас в муниципалитете Гортина.

Прибывшие на место сотрудники Береговой охраны обнаружили 44 мигрантов (42 мужчин и 2 несовершеннолетних), а также поврежденную деревянную лодку без двигателей. Задержанных перевезли в сопровождении сотрудников полиции в порт города Ираклиона - административного центра острова, отмечается в сообщении.

Кроме того, в Единый поисково-спасательный координационный центр Береговой охраны и портовых служб поступила информация об обнаружении и спасении 42 иностранцев (все мужчины) судном BARBRO G под португальским флагом в 25 морских милях к югу от Гавдоса. Мигрантов пересадили в спасательный катер и доставили на остров. По данным агентства, еще 26 мигрантов нашли на пляже Лакуди на Гавдосе. В целом 68 человек перевезли в порт города Ханья, администрация которого проводит предварительное расследование.