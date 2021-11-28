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Бердымухамедов: Отношения с Турцией – один из приоритетов внешнего курса Туркменистана

Бердымухамедов: Отношения с Турцией – один из приоритетов внешнего курса Туркменистана "Развитие стратегических долгосрочных отношений с Турцией является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана» - сказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время совместной пресс-конференции с президентом Реджепом Та
Другие страны
28 ноября 2021 г. 11:03
Бердымухамедов: Отношения с Турцией – один из приоритетов внешнего курса Туркменистана

"Развитие стратегических долгосрочных отношений с Турцией является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана» - сказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время совместной пресс-конференции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом после переговоров и подписания двусторонних соглашений во дворце "Огузхан".

Как передает Report, поблагодарив своего коллегу и турецкую делегацию за эффективную встречу, туркменский лидер отметил, что были оценены состояние межгосударственных отношений и области взаимодействия в будущем, подтверждена нацеленность на долгосрочное сотрудничество.

Бердымухамедов подчеркнул, что обе страны имеют схожие подходы к международным вопросам и высказался за продолжение координации деятельности двух стран на площадках ООН и других международных структур, в том числе региональных, таких как Организация тюркских государств, к которой Туркменистан присоединился к в качестве наблюдателя.

Президент Туркменистана сказал, что обе страны продолжат сотрудничество в целях эффективной борьбы с общими угрозами современной эпохи, международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, по стабилизации ситуации в Афганистане, улучшением его экономического и социального положения и оказанию гуманитарной помощи.

Бердымухамедов отметил достигнутую договоренность о развитии транспортно-транзитных коридоров в направлении Восток-Запад, включая транзитный коридор по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция. В этом контексте глава государства сделал акцент на использование порта Туркменбаши для создания эффективных транспортных коридоров между Каспийским и Черным морями.

Бердымухамедов сообщил, что была достигнута договоренность о работе по поставкам энергоресурсов на европейский рынок. Для нас важно, сказал он, чтобы туркменские энергоресурсы безопасно доставлялись на рынки по различным маршрутам. Туркменистан и Турция с учетом взаимных интересов готовы к развитию и диверсификации сотрудничества в этой отрасли, заявил глава государства.

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