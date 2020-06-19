​Бердымухамедов не сможет приехать на парад Победы в Москву

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что не сможет присутствовать на параде Победы в Москве в связи с традицией отмечать свой день рождения с семьей и народом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, туркменскую делегацию на торжественных мероприятиях возглавит министр обороны генерал-майор Бегенч Гундогдыев.

По информации агентства, Бердымухамедов выразил сожаление по поводу того, что не сможет принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве, и пояснил, что это обусловлено тем, что 29 июня ему исполняется 63 года. По сложившимся национальным традициям эту дату принято отмечать вместе с семьей, родными и близкими, вместе со всем народом. Из-за пандемии в мире в Туркменистана действуют карантинные меры, согласно которым каждый человек по возвращении из-за рубежа должен в течение двух недель находиться в самоизоляции.

Агентство отметило, что Бердымухамедов пожелал Путину успешного проведения всех праздничных мероприятий. В параде на Красной площади будут принимать участие военнослужащие из Туркменистана, они уже прибыли в Москву. Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с пандемией. 26 мая Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.