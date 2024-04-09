Бербок: У Германии практически исчерпан запас Patriot

У Германии подошел к концу собственный запас зенитных ракетных комлпексов (ЗРК) Patriot.

У Германии подошел к концу собственный запас зенитных ракетных комлпексов (ЗРК) Patriot.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказала министр иностранных дел страны Анналена Бербок.

"К сожалению, запасы по нашим собственным системам Patriot сейчас практически исчерпаны", – подчеркнула Бербок.

Министр отметила необходимость в проверке наличия систем Patriot в Европе и мире. По ее словам, ФРГ с партнерами ищет способы закупки для Украины систем противоракетной обороны (ПВО), которыми располагают третьи страны. Союзники намерены запустить для этого специальный фонд. Эту тему планируется обсудить на встрече министров иностранных дел стран G7.