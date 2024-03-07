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Бербок: Киев должен получить больше дальнобойного оружия

Бербок: Киев должен получить больше дальнобойного оружия Те, кто хочет мира в Украине, должны мобилизовать все средства для того, чтобы она могла защищаться, и предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны, боеприпасов и дальнобойного оружия.
Другие страны
7 марта 2024 г. 20:14
Бербок: Киев должен получить больше дальнобойного оружия

Те, кто хочет мира в Украине, должны мобилизовать все средства для того, чтобы она могла защищаться, и предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны, боеприпасов и дальнобойного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в Берлине глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

"Тот, кто хочет достижения мира <...>, должен для Украины мобилизовать все средства", - сказала она. "Это конкретно означает: больше боеприпасов, больше средств ПВО, больше дальнобойного оружия для того, чтобы Украина могла обеспечить свое выживание", - утверждала Бербок.

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