Бербок: Киев должен получить больше дальнобойного оружия

Те, кто хочет мира в Украине, должны мобилизовать все средства для того, чтобы она могла защищаться, и предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны, боеприпасов и дальнобойного оружия.

Те, кто хочет мира в Украине, должны мобилизовать все средства для того, чтобы она могла защищаться, и предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны, боеприпасов и дальнобойного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в Берлине глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

"Тот, кто хочет достижения мира <...>, должен для Украины мобилизовать все средства", - сказала она. "Это конкретно означает: больше боеприпасов, больше средств ПВО, больше дальнобойного оружия для того, чтобы Украина могла обеспечить свое выживание", - утверждала Бербок.