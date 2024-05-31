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Бербок: Германия предоставит Украине еще одну систему Patriot и дополнительно €500 млн

Бербок: Германия предоставит Украине еще одну систему Patriot и дополнительно €500 млн Германия предоставит Украине еще один зенитно-рактеный комплекс Patriot американского производства и пакет помощи в размере 500 млн евро.
Другие страны
31 мая 2024 г. 21:07
Бербок: Германия предоставит Украине еще одну систему Patriot и дополнительно €500 млн

Германия предоставит Украине еще один зенитно-рактеный комплекс Patriot американского производства и пакет помощи в размере 500 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на страницу МИД ФРГ в соцсети Х, об этом заявила глава ведомства Анналена Бербок.

"В НАТО мы придерживаемся принципа "один за всех, все за одного". Международное право однозначно: подвергшиеся нападению государства не только имеют право защищать свою территорию, но и обязаны защищать своих граждан. Наша военная поддержка Украины соответствует этим принципам", - сказала Бербок на встрече НАТО в Праге.

Напомним, что накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в Одессу пообещал Киеву еще один пакет военной помощи объемом €500 млн.

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