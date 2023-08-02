Бербок: Более 40 граждан Германии покинули Нигер при содействии Франции

Более 40 граждан Германии уже покинули Нигер при помощи Франции.

Более 40 граждан Германии уже покинули Нигер при помощи Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Вчера и сегодня с помощью наших французских друзей мы уже смогли вывезти из Нигера более 40 немцев. Сегодня будут и другие рейсы", - сказала Бербок, вновь выразив благодарность французской стороне за содействие в вывозе немецких граждан. При этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнула, что Берлин поддерживает международные усилия по восстановлению конституционного порядка в Нигере.

Ранее в среду МИД Франции сообщил, что второй самолет с французами и гражданами других стран, эвакуированными из Нигера из-за военного мятежа, приземлился во Франции. Помимо граждан Франции, самолетом ВВС республики были вывезены граждане Бельгии, Германии, США и Канады. До этого телеканал BFMTV отмечал, что, помимо французов, в ходе эвакуации страну покинут около 800 иностранных граждан, в том числе представители Бельгии, Германии, Греции, Дании и Люксембурга.