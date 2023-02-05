Беннет: Переговоры России и Украины в 2022 году прервал Запад

Переговоры представителей России и Украины весной 2022 года, в которых в качестве посредника участвовал занимавший тогда пост премьер-министра Израиля Нафтали Беннет, были прерваны по инициативе стран Запада.

Переговоры представителей России и Украины весной 2022 года, в которых в качестве посредника участвовал занимавший тогда пост премьер-министра Израиля Нафтали Беннет, были прерваны по инициативе стран Запада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таким воспоминанием поделился Н.Беннет в своем интервью 12-му каналу израильского телевидения.

Он подробно рассказал о своем участии в переговорах после начала войны в Украине, о личных контактах как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также с руководителями ведущих западных стран - президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и занимавшим на тот момент пост премьер-министра Великобритании Борисом Джонсоном.

По его словам, среди западных лидеров позиции относительно дальнейших шагов разделились. "Понимаете, у каждого лидера свой подход. Можно поделить лидеров на тех, кто придерживается линии: "Мы должны дать отпор Путину". И на тех, кто говорит: "Бросьте, в войне мы все проигравшие". Борис Джонсон выступал за более радикальные меры, а Макрон с Шольцем более прагматичны, скажем так. Байден же поддерживал оба подхода", - вспоминал Беннет.

По его словам, сам он на тот момент придерживался нейтральной позиции. "Этот вопрос не входил в сферу наших национальных интересов. <...> Когда я забочусь об Израиле, я бьюсь до конца. А здесь мне нечего сказать. Я просто исполнитель и посредник. Для меня в этом вопросе решает Америка, я не действую по собственному усмотрению. Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией", - сказал экс-премьер.

Он утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, было ли прекращение переговоров инициировано Западом.

"По большому счету, да. Они (Запад - ред.) прервали переговоры, и тогда мне казалось, что они не правы. А теперь скажу, что еще рано делать выводы", - утверждал израильский политик.