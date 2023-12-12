Беннет назвал условие завершения конфликта в Газе

Конфликт в секторе Газа закончится только после того, как будут убиты или захвачены все боевики, особенно руководство радикального палестинского движения ХАМАС.

Конфликт в секторе Газа закончится только после того, как будут убиты или захвачены все боевики, особенно руководство радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report , об этом заявил в понедельник бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью телеканалу NBC News.

"Во-первых, это завершится либо убийством, либо захватом всех боевиков, особенно руководства ХАМАС, во-вторых, будет создана буферная зона безопасности примерно в 1,5 км вглубь Газы, чтобы отодвинуть их от нашей границы", - сказал он.

Беннет также отметил, что ни у одного израильтянина "нет желания управлять жизнью" палестинцев.

"Я считаю правильным создать временное технократическое правительство из компетентных людей, которое будет управлять сектором в течение нескольких лет, пока мы не сможем создать постоянную структуру", - заключил бывший премьер-министр.