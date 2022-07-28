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Белый дом заявил о намерении Байдена переизбираться

Белый дом заявил о намерении Байдена переизбираться Президент США Джо Байден намерен переизбираться на выборах 2024 года, несмотря на результаты опросов общественного мнения, свидетельствующие, что 75% сторонников Демократической партии не хотят видеть его кандидатом.
Другие страны
28 июля 2022 г. 02:55
Белый дом заявил о намерении Байдена переизбираться

Президент США Джо Байден намерен переизбираться на выборах 2024 года, несмотря на результаты опросов общественного мнения, свидетельствующие, что 75% сторонников Демократической партии не хотят видеть его кандидатом.

Это дала понять в среду на брифинге для журналистов в Белом доме пресс-секретарь главы государства Карин Жан-Пьер.

Ее попросили прокомментировать обнародованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN, согласно которым только 25% избирателей Демократической партии поддерживают выдвижение Байдена в 2024 году. "Мы не беспокоимся по поводу опросов. Президент четко говорил, что намерен выдвигать кандидатуру, но до этого еще так далеко, что думать об этом рано", - ответила на это Жан-Пьер.

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