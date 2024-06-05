Белый дом заявил о готовности США участвовать в реконструкции Газы

Соединенные Штаты готовы принять участие в реконструкции в секторе Газа.

Соединенные Штаты готовы принять участие в реконструкции в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"То, к чему мы будем продолжать призывать Израиль, - это иметь видение будущей стабильной Газы, которая не является платформой для террора, где люди защищены, где есть возможность для гражданского населения Газы получить помощь и восстановление, чего оно так сильно заслуживает. И Соединенные Штаты готовы принять участие в этом восстановлении анклава, так же как арабские страны и весь мир", - отметил Салливан, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, который вылетел во Францию. Там американский лидер намерен принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, а также провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.