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    Белый дом заявил, что Трамп не общался напрямую с Ким Чен Ыном

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не общались лично, как об этом ранее сообщили СМИ.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    Ранее сообщалось, что Трамп ответил утвердительно на вопрос американского журналиста, общался ли он с главой КНДР лично. Позже президент США ушел от прямого ответа на этот же вопрос.

    «Что касается переговоров с лидером Ким Чен Ыном: президент сказал, что администрация провела переговоры на высшем уровне, и добавил, что они не были с ним напрямую», — говорится в заявлении Сандерс.

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