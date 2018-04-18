Белый дом заявил, что Трамп не общался напрямую с Ким Чен Ыном

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не общались лично, как об этом ранее сообщили СМИ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее сообщалось, что Трамп ответил утвердительно на вопрос американского журналиста, общался ли он с главой КНДР лично. Позже президент США ушел от прямого ответа на этот же вопрос.

«Что касается переговоров с лидером Ким Чен Ыном: президент сказал, что администрация провела переговоры на высшем уровне, и добавил, что они не были с ним напрямую», — говорится в заявлении Сандерс.