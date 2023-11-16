Джон Кирби: США продолжат поставки оружия Тайваню

США выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе, не поддерживают независимость острова Тайвань, но не откажутся от поставок ему вооружений.

США выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе, не поддерживают независимость острова Тайвань, но не откажутся от поставок ему вооружений.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

"Президент Байден дал ясно понять председателю Си, что мы не хотим конфликта, мы хотим мира и стабильности в Тайваньском проливе", - сказал Кирби, повторив слова о том, что США "привержены политике одного Китая и не поддерживают независимость Тайваня".

"Но в соответствии с законом "Об отношениях с Тайванем" мы продолжим поставки оборонных возможностей Тайваню", - заявил Кирби.