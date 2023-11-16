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Джон Кирби: США продолжат поставки оружия Тайваню

Джон Кирби: США продолжат поставки оружия Тайваню США выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе, не поддерживают независимость острова Тайвань, но не откажутся от поставок ему вооружений.
Другие страны
16 ноября 2023 г. 20:58
Джон Кирби: США продолжат поставки оружия Тайваню

США выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе, не поддерживают независимость острова Тайвань, но не откажутся от поставок ему вооружений.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

"Президент Байден дал ясно понять председателю Си, что мы не хотим конфликта, мы хотим мира и стабильности в Тайваньском проливе", - сказал Кирби, повторив слова о том, что США "привержены политике одного Китая и не поддерживают независимость Тайваня".

"Но в соответствии с законом "Об отношениях с Тайванем" мы продолжим поставки оборонных возможностей Тайваню", - заявил Кирби.

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Версия на азербайджанском языке Con Kirbi: “ABŞ Tayvanı silahla təmin etməyə davam edəcək”

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