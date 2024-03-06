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Белый дом заявил, что американские войска не будут воевать в Украине

Белый дом заявил, что американские войска не будут воевать в Украине Американские войска не будут принимать участие в боевых действиях в Украине.
Другие страны
6 марта 2024 г. 01:38
Белый дом заявил, что американские войска не будут воевать в Украине

Американские войска не будут принимать участие в боевых действиях в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать призыв французского президента Эмманюэля Макрона к союзникам "не проявлять трусость", Кирби сказал, что не будет анализировать его слова, так как Макрон имеет право и возможность высказывать собственное мнение.

В свою очередь Кирби подчеркнул, что он, как координатор по стратегическим коммуникациям, может говорить только от имени верховного главнокомандующего, президента США Джо Байдена. По словам Кирби, Байден с самого начала украинского конфликта ясно дал понять, что войска США не будут воевать на территории Украины.

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