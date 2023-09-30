Белый дом запустил отсчет до возможного шатдауна

Пресс-служба Белого дома решила за сутки до начала возможного приостановления работы федерального правительства США каждый час информировать о приближении потенциального шатдауна в социальной сети "X".

Пресс-служба Белого дома решила за сутки до начала возможного приостановления работы федерального правительства США каждый час информировать о приближении потенциального шатдауна в социальной сети "X".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"До приостановки работы правительства экстремистскими республиканцами осталось 17 часов", - отмечается в последней записи. В остальных соцсетях Белого дома размещено сообщение о том, что до возможного шатдауна осталось 24 часа. Администрация США винит в этом контролирующих Палату представителей Конгресса республиканцев, которые согласны одобрить продление финансирования правительства только с учетом значительного сокращения госрасходов.

Представители Белого дома за месяц до потенциальной приостановки правительства начали предупреждать Конгресс и общественность о ее последствиях. Так, еще в конце августа должностные лица вашингтонской администрации высокого ранга обратились к законодателям с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы ряда федеральных ведомств. Как заявила тогда директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция, которую она призывала принять, позволила бы сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе.