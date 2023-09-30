О нас

Белый дом запустил отсчет до возможного шатдауна

Белый дом запустил отсчет до возможного шатдауна Пресс-служба Белого дома решила за сутки до начала возможного приостановления работы федерального правительства США каждый час информировать о приближении потенциального шатдауна в социальной сети "X".
Другие страны
30 сентября 2023 г. 17:45
Белый дом запустил отсчет до возможного шатдауна

Пресс-служба Белого дома решила за сутки до начала возможного приостановления работы федерального правительства США каждый час информировать о приближении потенциального шатдауна в социальной сети "X".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"До приостановки работы правительства экстремистскими республиканцами осталось 17 часов", - отмечается в последней записи. В остальных соцсетях Белого дома размещено сообщение о том, что до возможного шатдауна осталось 24 часа. Администрация США винит в этом контролирующих Палату представителей Конгресса республиканцев, которые согласны одобрить продление финансирования правительства только с учетом значительного сокращения госрасходов.

Представители Белого дома за месяц до потенциальной приостановки правительства начали предупреждать Конгресс и общественность о ее последствиях. Так, еще в конце августа должностные лица вашингтонской администрации высокого ранга обратились к законодателям с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы ряда федеральных ведомств. Как заявила тогда директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция, которую она призывала принять, позволила бы сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi