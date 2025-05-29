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Белый дом запретил ряду американских компаний продажу технологий в Китай

Белый дом запретил ряду американских компаний продажу технологий в Китай Администрация президента США Дональда Трампа запретила некоторым американским компаниям продавать товары в Китай.
Другие страны
29 мая 2025 г. 08:54
Белый дом запретил ряду американских компаний продажу технологий в Китай

Администрация президента США Дональда Трампа запретила некоторым американским компаниям продавать товары в Китай.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Министерства торговли.

По словам источника, ведомство "рассматривает экспорт, имеющий стратегическое значение для Китая". Он отметил, что в некоторых случаях Минторг "приостановил действие экспортных лицензий или ввел дополнительные лицензионные требования на время рассмотрения дела".

В свою очередь, Financial Times уточняет, что администрация Трампа потребовала от американских компаний, предлагающих программное обеспечение, используемое для разработки полупроводников, прекратить продажу услуг в Китае.

Несколько источников газеты заявили, что Министерство торговли США приказало так называемым группам автоматизации электронного проектирования, в число которых входят компании Cadence, Synopsys и Siemens EDA, прекратить поставки технологий в КНР.

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