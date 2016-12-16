Белый дом: За хакерскими атаками в ходе выборов в США стоит лично президент России

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Российский президент Владимир Путин мог принимать непосредственное участие в хакерской операции, имевшей целью вмешательство в выборный процесс в США. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил советник уходящего президента Барака Обамы Бен Роудс.

Б. Роудс отметил, что Путин жестко контролирует любые операции, совершаемые российским правительством, из чего следует, что он был в курсе происходящего.

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест добавил, что, по его мнению, факт участия в этом Путина совершенно очевиден.

В свою очередь в Кремле в очередной раз опровергли предположение о причастности российской стороны к хакерским атакам, призванным оказать воздействие на итог выборов президента США.