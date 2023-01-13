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Белый дом: Южная Корея не стремится получить ядерное оружие

Белый дом: Южная Корея не стремится получить ядерное оружие США сохраняют приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, Южная Корея не стремится получить ядерное оружие.
Другие страны
13 января 2023 г. 05:17
Белый дом: Южная Корея не стремится получить ядерное оружие

США сохраняют приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, Южная Корея не стремится получить ядерное оружие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"США по-прежнему привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова, это не изменилось. Республика Корея ясно дала понять, что она не стремится к ядерному оружию", - сказал он.

Напомним, что ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Вашингтон и Сеул обсуждают проведение совместных учений с использованием ядерных средств в целях укрепления "расширенного сдерживания". Позднее данную информацию опроверг президент США Джо Байден.

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