Белый дом: Южная Корея не стремится получить ядерное оружие

США сохраняют приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, Южная Корея не стремится получить ядерное оружие.
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"США по-прежнему привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова, это не изменилось. Республика Корея ясно дала понять, что она не стремится к ядерному оружию", - сказал он.
Напомним, что ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Вашингтон и Сеул обсуждают проведение совместных учений с использованием ядерных средств в целях укрепления "расширенного сдерживания". Позднее данную информацию опроверг президент США Джо Байден.