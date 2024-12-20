Белый дом: Ядерный арсенал КНР фундаментально изменил стратегическую обстановку

Размер ядерного арсенала КНР уже "фундаментально изменил стратегическую обстановку".

Размер ядерного арсенала КНР уже "фундаментально изменил стратегическую обстановку".

Как передает Report , об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"К какому бы размеру ядерного арсенала ни стремился Китай, он уже достиг того уровня, который фундаментальным образом изменил стратегическую обстановку и, следовательно, требует более глубокого взаимодействия, обсуждения между мировыми ядерными державами, включая США. По этой причине мы стремимся к прямому взаимодействию с КНР", - заявил Файнер на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

Представитель Белого дома утверждал, что Китай "занимает верхнюю строчку в списке" государств, от которых, по версии США, исходят "наибольшие риски" в сфере ядерной безопасности. Он отметил, что уходящая американская администрация стремится "ответственным образом управлять соперничеством" с Китаем, что подразумевает под собой "урегулирование вопросов в сфере стратегического сдерживания".