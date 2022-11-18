Белый дом: Ядерная сделка с Ираном вышла из фокуса США

Восстановление ядерной сделки с Ираном вышло из центра внимания Соединенных Штатов, однако Вашингтон продолжает считать дипломатию предпочтительным способом решения данной проблемы.

Восстановление ядерной сделки с Ираном вышло из центра внимания Соединенных Штатов, однако Вашингтон продолжает считать дипломатию предпочтительным способом решения данной проблемы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"СВПД в настоящее время не находится в центре нашего внимания", - сказал сотрудник СНБ. "Даже до протестов в Иране мы дошли до той точки, в которой находились с иранцами слишком далеко друг от друга. Они продолжали поднимать вопросы, не касавшиеся непосредственно ядерной сделки, мутили воду. И, несмотря на все наши усилия, до протестов в Иране нам просто не удалось закрыть с ними сделку", - утверждал Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден по-прежнему решительно настроен на то, чтобы не допустить появления у Тегерана атомных вооружений. "Хочу очень ясно дать понять: ничего не поменялось в плане его (Байдена – ред.) приверженности тому, чтобы не допустить обретения Ираном потенциала создания ядерного оружия. Ничего не изменилось", - отметил представитель Белого дома. Однако, подчеркнул Кирби, "президент США все еще считает, что дипломатия является лучшим способом достичь этого результата".