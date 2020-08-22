Белый дом выступил против законопроекта о работе почты в США

Администрация президента США Дональда Трампа выступает против законопроекта о работе Почтовой службы страны (United States Postal Service, USPS) в преддверии президентских выборов 3 ноября и планирует рекомендовать лидеру наложить на него вето.

Администрация президента США Дональда Трампа выступает против законопроекта о работе Почтовой службы страны (United States Postal Service, USPS) в преддверии президентских выборов 3 ноября и планирует рекомендовать лидеру наложить на него вето.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.

"Вместо того чтобы реформировать Почтовую службу США для обеспечения ее постоянной жизнеспособности в современной экономике, законопроектом предлагается выделить ей 25 млрд долларов США, не связывая это финансирование ни с пандемией коронавируса, ни с предстоящими президентскими выборами", - говорится в заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома.