Белый дом выступил против помощи Израилю без новых средств для Украины

Вашингтонская администрация выступает против рассмотрения в Палате представителей Конгресса США законопроекта, предусматривающего направление $17,6 млрд на помощь Израилю без выделения дополнительных средств на поддержку Украины.

Вашингтонская администрация выступает против рассмотрения в Палате представителей Конгресса США законопроекта, предусматривающего направление $17,6 млрд на помощь Израилю без выделения дополнительных средств на поддержку Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"На протяжении месяцев администрация работала с двухпартийной группой сенаторов над договоренностями в сфере национальной безопасности, при которых обеспечивается охрана нашей границы и предоставляется поддержка жителям Украины и Израиля. Как раз в свете предстоящей публикации текста законопроекта республиканцы в Палате представителей придумали новый циничный политический маневр, - отметила она. - Безопасность Израиля должна быть священной, а не становиться предметом политической игры".

По словам Жан-Пьер, вашингтонская администрация "решительно выступает против этой уловки, которая ничего не делает для охраны границы, ничего не делает для помощи жителям Украины в самообороне" и "лишает гуманитарной помощи гражданское палестинское население".

"Республиканцам в Палате представителей вместо этого нужно работать в двухпартийном ключе над этими насущными вопросам в сфере национальной безопасности, как делают администрация и Сенат", - добавила пресс-секретарь Белого дома.