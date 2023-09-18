Белый дом выступил против изменений американских правил импорта и экспорта СПГ

Администрация президента США Джо Байдена выступила против предложенного на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США Законопроекта о разблокировке американского СПГ-потенциала, который подразумевает отмену определенных ограничений в сфере импорта и

Администрация президента США Джо Байдена выступила против предложенного на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США Законопроекта о разблокировке американского СПГ-потенциала, который подразумевает отмену определенных ограничений в сфере импорта и экспорта природного газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома.

"Администрация выступает решительно против законопроекта Палаты представителей об изменении процедур одобрения импорта и экспорта природного газа в рамках Закона о природном газе", - говорится в заявлении.

В Белом доме объясняют такую позицию тем, что новый законопроект повлечет за собой отмену требования, согласно которому, американское министерство энергетики должно одобрять экспорт сжиженного природного газа (СПГ) странам, с которыми у США нет соглашения о свободной торговле. "Это подорвет возможность Соединенных Штатов гарантировать, что экспорт критического и стратегического ресурса происходит в соответствии с нашими интересами в сфере экономики, энергетической безопасности, внешней политики и защиты окружающей среды", - подчеркивается в документе.

Законопроект был разработан членом Палаты Представителей Биллом Джонсоном (республиканец от штата Огайо) при поддержке еще семи конгрессменов. Документ отменяет некоторые ограничения на импорт и экспорт природного газа в рамках Закона о природном газе, включая ограничения, связанные с соглашениями о свободной торговле.