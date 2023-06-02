Белый дом высказался о состоянии Байдена после падения в академии ВВС США

Президент США Джо Байден в порядке после падения на сцене на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо.

Президент США Джо Байден в порядке после падения на сцене на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо.

Как передает Report , об этом сообщил директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт в Twitter.

"Он в порядке", - подчеркнул Лаболт, пояснив, что глава государства споткнулся о мешок с песком на сцене.

Пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер сообщила журналистам из пресс-пула Белого дома, что Байден в "полном порядке".

По ее словам, руководитель вашингтонской администрации поднялся на борт президентского самолета с "широкой улыбкой".