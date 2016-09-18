 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Белый дом выразил сожаление в связи с гибелью военных в Сирии

    В результате атаки погибли 62 военнослужащих, около 100 были ранены

    Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ В Белом доме выражают сожаление в связи с гибелью сирийских военных после нанесенного западной коалицией в субботу удара в Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя американской администрации.

    Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии у сирийского города Дейр-эз-Зор в одноименной провинции.

    В результате атаки погибли 62 военнослужащих, около 100 были ранены.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi