Белый дом выразил сожаление в связи с гибелью военных в Сирии

Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ В Белом доме выражают сожаление в связи с гибелью сирийских военных после нанесенного западной коалицией в субботу удара в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя американской администрации.

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии у сирийского города Дейр-эз-Зор в одноименной провинции.

В результате атаки погибли 62 военнослужащих, около 100 были ранены.